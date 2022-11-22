Modasever hanımlar özel davette...

Kurduğu genç ve dinamik kadrosuyla hazırladığı cesur, yenilikçi ve bir o kadar da zamansız tasarımlarını moda tutkunlarının beğenisine sunduğu Lady Gına, Galataport Mağaza açılış davetinde önemli isimleri bir araya getirdi. Hanımların yoğun ilgi gösterdiği davete sanat, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Davetlilerin Dj ve Perküsyon performans eşliğinde eğlenceli vakit geçirip bir yandan da alışveriş yaptığı etkinlik tüm katılımcılardan tam not aldı. Davetliler tarafından markaya ait ürünlerde titiz terzi işçiliği ve kumaş kaliteleri dikkat çekti. Begüm Özer'in ev sahipliğinde davete katılanlar arasında Ahu Orakçıoğlu, Zeynep Üstünel, Hande Sezer Pekcan da yer aldı.

Onur AYDIN