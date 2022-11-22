Tekne tutkunları fuarda!

İtalyan yat üreticisi Arcadia Yachts’ın 60 feet uzunluğundaki yeni modeli Sherpa 60, ilk kez Cryptom Bosphorus Boat Show’da deniz severlerle buluştu. Denizcilik sektöründe lider distribütör Tezmarin’in keyifli organizasyonu ile gerçekleşen prömiyer, fuarda büyük ilgi gördü. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren genç iş insanı Ralf Tezman ise fuarda; “2021 yılında temsilciliğini üstlendiğimiz Arcadia Yachts, artık Türkiye sularında. Dünya’da olduğu kadar Türkiye’de de büyük ilgi duyuluyor. Bu yıl deniz fuarının Pendik’te gerçekleşmesi ile denizde ilk defa sergileme fırsatı bulduk. Yoğun ilgiden dolayı da çok memnunuz.” dedi. Türkiye lansmanı yapılan Sherpa 60 modelini yakından inceleme fırsatı bulan konuklar, davette Hotshots Jazz Bans’in canlı performansı ile keyifli vakit geçirdiler.