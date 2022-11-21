'Oyunname II'ye imza günü...

2012 yılında yurt içi ve yurt dışında izlediği 2 bine yakın oyunu “Oyunname” adlı kitabında toplayan ve oldukça büyük ilgi gören Tilda Tezman, ikinci kitabı “Oyunname II”’yitanıtmak üzere geçtiğimiz Cumartesi günü D&R’ın Zorlu AVM’deki mağazasında okurlarıyla buluştu. Yeni kitabının tanıtımı için düzenlenen imza gününde Tilda Tezman’ı yalnız bırakmayan okurlarının Oyunname II’ye ilgisi büyüktü. İmza gününe katılanlar arasında Tilda Tezman’ın eşi Erol Tezman, oğulları Ralf ve Selim Tezman eşi Sibel Tezman ile torunları Erol ve Alara da vardı. Kimya mühendisi olan ancak tiyatro tutkusundan dolayı New York film Akademisi’nde eğitim alan Tezman, başta Paris olmak üzere, dünyanın farklı kentlerinde izlediği tiyatro oyunlarını irdelediği Oyunname II ile dünya tiyatrosunun ayrıntılı bir fotoğrafını çekmekle kalmıyor, bu sanatla ilgilenenlere kapsamlı bir kaynak kitap sunuyor.

Onur AYDIN