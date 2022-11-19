Davetler

5. İstanbul Orchestra’Sion'da ödül gecesi!

5. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması Ödülleri düzenlenen özel geceyle sahiplerini buldu.

Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi
5. İstanbul Orchestra’Sion'da ödül gecesi!

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından düzenlenen 5. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması Ödüllerii sahiplerini buldu. 5. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması’na 31 farklı ülkeden toplamda 116 aday başvurdu. Jürinin yaptığı ön eleme sonucunda 40 aday bu yılki yarışmaya katılmaya hak kazandı. Gösterdiği üstün başarıyla piyanist Seonghyeon Leem gecede birinciliğe layık görüldü. Ciner Medya Grubu ve Bilgi Üniversitesi'nin de destek verdiği organizasyonda Bilgi Üniversitesi'ni Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Umut Baycan temsil ederken özel geceye katılan Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ yarışmanın birincisi Seonghyeon Leem'e, Berkan Baycan'a ait bir eseri hediye etti. Ödül gecesinde İkincilik ödülü, Seika Ishida'nın olurken Nikolay Biryukov'da üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Onur AYDIN

5. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması

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Davetler 5. İstanbul Orchestra’Sion'da ödül gecesi!

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