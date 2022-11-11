30. yıla eğlenceli davet!

30 yıldır müzik sektöründe yer alan Power Group yıl dönümünü özel bir yayın ve partiyle kutladı. Gerek partiye katılan gerekse yayına telefon bağlantısıyla katılan isimler, radyonun 30. yaşını kutlayarak anılarını anlattı. Kutlamaya gelmiş geçmiş tüm çalışanların yanı sıra 30 yıl boyunca iz bırakmış DJ’ler, sanatçılar ve müzik sektörünün önde gelen isimlerinden oluşan 300 kişinin katıldı. Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko tarafından 1992 yılında kurularak yayın hayatına başlayan radyonun özel gecesine iş insanı Cem Hakko'da oğlu Can Hakko ile birlikte katıldı. Tüm misafirlerle birlikte kutlama pastasını kesen Cem Hakko, yayına katılanlara ve partiye gelenlere teşekkür etti.

Ferit TUĞLUK