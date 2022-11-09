Şık sofralara davet!

Uluslararası davet ve düğün endüstrisinin en önemli isimlerinin bir araya geldiği, dünyanın ilk global projesi olan “Sofralar Sergisi-İstanbul Kutlamalar Başkenti” açılış davetine iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı. “Sofralar Sergisi – İstanbul Kutlamalar Başkenti” projesinin açılış kokteyli büyük bir ilgi ile karşılandı. Davet sırasında, ünlü jazz sanatçıları Manuş – u Ala ve İpek Dinç performansları ile renklenen davet, dünyada ilk kez Raffles İstanbul’da düzenlendi. Açılış kokteyli öncesinde misafirler “Sofralar Sergisi – İstanbul Kutlamalar Başkenti” projesini de dünyanın önde gelen 9 tasarımcısı ile gezme fırsatı buldu. Eşsiz serginin ortaklığını üstlenen proje ortakları, KM Events Kurucu Ajans Başkanı Meltem Tepeler ve bluechip Creative Events Kurucu Ajans Başkanı Elmas Özler de kendi sofra tasarımlarını davetlilerin beğenisine sundu.

Onur AYDIN