Sanatseverlere 'Gelecek Birlikte Mümkün' sergisi!

Sema Güral Sürmeli’nin bedensiz kadın ve erkek yüz formlarından oluşan “Maskesiz Yüzler” koleksiyonunda yer alan ve ekolojik sürdürülebilirliğe dikkat çeken eserlerinden oluşan “Gelecek Birlikte Mümkün” adlı sergisi, NG Enjoy’da gerçekleşen açılışla sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Gülsüm Güral, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral, Kütahya Porselen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Berna Erbilek, seramik sanatçısı ve akademisyen Kemal Uludağ, endüstriyel tasarımcı ve akademisyen Füsun Curaoğlu, endüstriyel tasarımcı Kunter Şekercioğlu, endüstriyel tasarımcı ve akademisyen Çiğdem Kaya, endüstriyel tasarımcı Yiğit Özer, akademisyen Mutlu Kaya, seramik sanatçısı Ayşegül Türedi Özen, Action Painting Sanatçısı Kim Yong Moon, akademisyen ve seramik sanatçısı Oya Aşan Yüksel katıldı. Kadın ve erkek arasındaki eşitliği porselen maskeler ile sanatseverlere aktaran Maskesiz Yüzler Sergisi’nin ilki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ithafen 5 Mart itibariyle Kütahya’daki NG Müze’de sergilenmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Serginin ikinci durağı olan NG Enjoy’da, Maskesiz Yüzler koleksiyonunda yer alan ve geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlanan, bu sayede ekolojik sürdürülebilirliğe dikkat çekmeyi hedefleyen eserler sergileniyor.