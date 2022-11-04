Vardar'a sürpriz doğum günü!

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ile Jolly CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, 2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 yılı yol haritası da paylaşıldı. Türkiye’nin en güvenilir markalarından biri olarak 35 yılı başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirten Mete Vardar, “Sektörün en eski markalarından biri olarak, sağlam yapımız, müşterilerimize verdiğimiz güven duygusu, ailemizin birer ferdi haline gelen ekip arkadaşlarımız ve mutlak müşteri memnuniyeti vizyonumuzla bugünlere başarıyla geldik” dedi. 2023 yılına güçlü bir giriş yapacaklarını anlatan Vardar, bunun için tüm çalışmaları titizlikle tamamladıklarını kaydetti. Yeni dönem için Erken Rezervasyon Kampanyası’nı bugün başlattıklarını anlatan Vardar, “2023 bizim için özel bir yıl olacak. Bugün başlangıcını verdiğimiz, yüzde 50’ye varan indirimlerin sunulduğu Yaz Erken Rezervasyon kampanyasıyla yeni döneme başlamanın heyecanını taşıyoruz. Birçok avantajı sunduğumuz erken rezervasyon kampanyasında tatilin sadece 4’te birini şimdi ödeyip, kalan tutarı tatile üç günde tamamlama ve kesintisiz iptal hakkı da misafirlerimize sunduğumuz özel çalışmalarımız arasında yer alıyor” diye konuştu. Etkinlikte Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar'a sürpriz yapılarak doğum günü kutlaması yapıldı.

Onur AYDIN