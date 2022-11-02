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'Mustafa V. Koç Spor Ödülü' sahibini buldu...

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü” sahibini buldu.

Giriş: 02 Kasım 2022 Çarşamba
'Mustafa V. Koç Spor Ödülü' sahibini buldu...

Sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanan, sporu toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç’un anısını ve bu alandaki vizyonunu yaşatmak amacıyla hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl altıncı kez sahibini buldu. 2022 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, “Yardımseverlik Koşuları” ile ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının, bireyler ve kurumlardaki bilinirliğini artırmasına, bağış kaynaklarının geliştirilmesine öncülük eden Adım Adım Oluşumu’nun oldu. Çevre, eğitim, sokak hayvanları, kültür, sanat, spor, insan hakları, sosyal hizmetler, bilim ve teknoloji gibi birçok farklı alanda sivil toplum kuruluşlarını destekleyen Adım Adım Oluşumu’nun kuruluş felsefesini oluşturan birliktelik, birlikte başarma, takım ruhu oluşturma, yardımseverliği ön plana çıkarma, dostluğu pekiştirme gibi değerler, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jürisi tarafından ödüle lâyık görülen ilk kurum olmasını sağladı. “İyilik Peşinde Koşmak” hedefi ile bireylerden başlayarak kitleleri ve toplumu spor yapmaya teşvik etmesi, katılmak isteyen gönüllülerin kullanacağı bir yardımseverlik koşusu dijital platformu olan İyilik Peşinde Koş Platformu’nu kurması da Adım Adım’ın ödül alma gerekçeleri arasında yer aldı. Koç Holding tarafından, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen ve kalıcı teması, “Olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, bu yıl 1 Kasım 2022 tarihinde Divan Kuruçeşme’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koç Ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, TMOK yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. İlk kez bir kuruma verilen Mustafa Koç Spor Ödülü’nü Adım Adım Oluşumu adına Eş Kurucuları Itır Erhart ve İ. Renay Onur aldı.

Caroline N. Koç: “Mustafa, yalnızca spor alanında değil; hayatının tamamında, ‘Olimpik değerler’ olarak nitelenen; dostluk, mükemmeliyet ve saygı gibi birçok değerin savunucusu olarak yaşadı.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Mustafa Koç Spor Ödülü, sevgili Mustafa’yı hep birlikte anmak, Mustafa’yı Mustafa yapan değerleri anımsamak; onun spora ve sporcuya verdiği kıymeti tüm kamuoyuyla paylaşmak açısından çok değerli bir fırsat. Mustafa, yalnızca spor alanında değil; hayatının tamamında, ‘Olimpik değerler’ olarak nitelenen; dostluk, mükemmeliyet ve saygı gibi birçok değerin savunucusu olarak yaşadı. Sporun birleştirici gücünün, insanları dayanışma zemininde buluşturduğuna gönülden inanırdı. Kendisi de aktif spor yaşamında, sadece kazanmak için yarışmadı! Sporun bu değerlerini ve ‘Fair Play’i, başarının ve performansın her daim önünde tuttu. Bu nedenle, kıymetli proje ortağımız Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte, 2017 senesi itibarıyla hayata geçirdiğimiz, Mustafa Koç Spor Ödülü’nün kalıcı temasını, ‘Olimpik değerlere katkı’ olarak belirledik.”

Onur AYDIN

Mustafa V. Koç Spor Ödülü İyilik Peşinde Koş Platformu Itır Erhart İ. Renay Onur

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