TÖSSED'in 40. yılı kutlandı!

Sakıp Sabancı ve Prof. Hıfzı Özcan önderliğinde kurulan TÖSSED Özel Olimpiyatlar Türkiye 40. yılını Emirgan'daki Sakıp Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde yapılan törenle kutlandı. TÖSSED Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Direktörü Yasemin Demirdağ'ın ev sahipliğinde yapılan programa, Özel Olimpiyatlar Avrupa ve Asya Bölge Başkanı David S. Evangelista ve özel sporculardan bazıları da katıldı. Törende Özel Olimpiyatlar Türkiye Direktörü Yasemin Demirdağ dernekle ilgili bilgilendirme yaptı. Demirdağ, konuşmasına 1982 yılında ilk adımın Sakıp Sabancı tarafından atıldığını belirterek, “193 ülkeden daha fazla faaliyet gösteren tek kuruluş. Çalışmalara bu yaklaşımla devam ediyoruz. 5 milyon sporcunun bir arada bulunduğu amatör organizasyonun sporcularının yeteneklerini geliştirme cesaretlerini sergilemelerine olanak sağlıyor. Bugüne kadar 75 bin sporcuya ulaşıp, 300 okula gittik. 5 bin gönüllü ile çemberi büyütüp çift taraflı bir köprü kuruluyoruz. Sadece sportif etkinlikle değil sosyal etkinlikle de buluşturuyoruz. Bin özel sporcuyla etkinlikler yapıldı. 40 yıldır kesintisiz devam ettirdiğimiz çalışma, Başkan Dilek Sabancı olmak üzere tüm destekçilerimizin emeği çok büyük” dedi.

Dilek Sabancı: “Birçok sporcuya dokunduk, ödüller aldılar. Bu onları hayata bağladı”

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı, konuşmasına çok mutlu bir gün olduğunu belirterek başladı. Sabancı, “Koskoca 40 yıl nasıl geçti? Rahmetli babam ve bilim insanı Hıfzı Özcan'ın girişimleriyle kurulmuş bir dernek bu. 2022'de özerkleştirdiğim bir dernek. Özel Olimpiyatlar Derneği olarak faaliyet göstermeye başladı. Çok mutluyuz. Birçok sporcuya dokunduk, birçok sporcu ödül aldı. Yurt içi faaliyetlerle, bölgesel, yerel faaliyetlerle ödül aldılar. Bu onları hayata bağladı. Okullarında daha başarılı olmalarını sağladı. Aileleri ve toplum tarafından kabul edilir hale geldiler. Kendilerine olan güvenleri arttı. Her şeyden önce bu çok önemli” şeklinde konuştu.

Onur AYDIN