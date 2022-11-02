Moda tutkunları bir arada...

Ayşegül Afacan Köksal’ın özgün tasarımlarının Koton’la buluştuğu Ayşegül Afacan x Koton koleksiyonu özel alışveriş etkinliğiyle tanıtıldı. Modern stiliyle ilham veren Ayşegül Afacan Köksal, marka ile hayata geçirdiği ilk koleksiyonunda, şehirli kadının seçkin görünümleri için klasik parçaları, sonbahar–kış trendleriyle birleştirdi. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Ayşegül Afacan Köksal ev sahipliğinde gerçekleşen özel alışveriş etkinliğine iş, sanat, moda ve cemiyet dünyasından birçok seçkin sima katılırken Arzu Sabancı, İdil Fırat, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Neşe Gönüş, Şebnem Çapa, Şükran Güzeliş gibi isimler özel bir alışveriş deneyimi yaşadı. Klasik, güçlü ve yalın tasarımların yer aldığı koleksiyon, şehirli iş kadınını yeni sezonun trend görünümleriyle buluşturan ‘Elegan Suit’, ‘Winter Marine’ ve ‘Shiny Grey’ olmak üzere üç temadan oluşuyor.

Onur AYDIN