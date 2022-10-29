Davetler

New York'ta Türk girişimcilere davet!

Amerikan Türk Cemiyeti’nin geleneksel gala yemeği bu yıl New York’ta, Türk girişimcilerinde katıldığı özel davetle gerçekleşti.

Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi
New York'ta Türk girişimcilere davet!

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in eş başkanlığını yürüttüğü Amerikan Türk Cemiyeti’nin bu yıl ABD’de düzenlediği girişimcilik temalı etkinliklerine başta ABD ve Türkiye olmak üzere bütün dünyadan üst düzeyde katılım gerçekleşti. Her yıl merakla beklenen ve Cemiyet’in imza organizasyonlarından olan gala yemeği ABD’deki başarılarıyla ilham veren Türk girişimcilerin onuruna yapıldı. Türkiye ve ABD’den 400’e yakın önemli ismi bir araya getiren galaya Ant Yapı, BTC Türk, Chobani, Getir, Martı, Insider, Sierra Nevada Corporation ve Trendyol’un kurucu ve ortaklarının yanı sıra pek çok girişimci, yatırımcı, şirket ve STK yöneticisi katıldı. Gecede bir konuşma yapan ve girişimciliğin ATS için önemine değinen Suzan Sabancı Dinçer, Türk girişimcilerin başarı hikâyelerinin herkese ilham verdiğinin altını çizdi. Sabancı Dinçer şu açıklamalarda bulundu: "ATS’de göreve geldikten sonra 4 temel faaliyet alanı belirledik. Bunlardan birisi de girişimcilik. Türkiye’nin son yıllarda büyük bir sıçrama yapmış ve ABD’de de ilgi gören çok parlak girişimcileri var. Bu girişimcilerin iki ülkenin ekonomilerinin başarısında büyük rol oynayacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda ATS’nin iki ülke arasındaki kültürel, ticari ve ekonomik başarı güçlendirme hedefini de daha ulaşılabilir kılacaklarına inanıyoruz. İz bırakan hikâyeleriyle bizi gururlandıran bu girişimciler yeni nesle girişimcilik motivasyonu ve ilhamı katması da ayrıca mutluluk verici.”

Amerikan Türk Cemiyeti new york suzansabancıdinçer

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