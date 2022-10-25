Davetler

Sinema ve dizi dünyası için 'NFT'ye davet!

İş ve cemiyet dünyasının ünlü simaları, özel NFT koleksiyonunun tanıtıldığı davette bir araya geldiler.

Giriş: 25 Ekim 2022 Salı
Sinema ve dizi dünyası için 'NFT'ye davet!

Film ve dizi içeriklerini NFT’ler ile fonlayarak desteklemeye hazırlanan Wideangle, FTX TR sponsorluğunda geçtiğimiz akşam Six Senses Kocataş Mansions’ta gerçekleşen görkemli bir davetle ünlüler dünyasına tanıtıldı. Kurucu kadrosu, sinema TV dünyasının tanınmış isimleri Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca, Umut Tanyolu, Ercan Gümüşkaya’nın yanı sıra Çağlan Tanrıverdi, Efe Acar, İsmail Tomrukcu ve Oğuzhan Bozkurt tam kadro gecede yer aldı. Sinema projelerine finansman sağlamak için tasarlanan Web3 platformu, kripto ve NFT yatırımcılarının ötesinde, sinema endüstrisine yatırım yapmak isteyenlere de yeni bir alan açtı. Gece söz alan Wideangle kurucu ortağı yatırımcıların üretilen projeye ortak olabilecekleri bir yapı ile sinema ve dijital içerik projelerini hayata geçirebilceğini ve böylece sinema, dizi ve dijital içerik yapımları, daha bağımsız bir gelir modeline kavuşurken, pazarlama süreçlerinde topluluk odaklı bir yaklaşım ile ilerleyebileceğini davetlilere aktardı. Geceye Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın yakın dostlarından Mehmet-Hande Gamgam, Ali Gürsoy, Gonca Ünsal, Feryal Gülman, Moris Kohen ve Sinan-Melda Kosif gibi ünlü isimler katıldı.

Onur AYDIN

NFT Engin Altan Düzyatan NEslişah Alkoçlar Düzyatan

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