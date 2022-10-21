Davetler

Sürdürülebilir gıdaya özel açılış!

Sürdürülebilir gıda için “topraksız ve dikey tarım” uygulamasını hayata geçiren Vertical, iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimlerin katılımıyla açıldı.

Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma
Sürdürülebilir gıdaya özel açılış!

Sürdürülebilir gıda için dünyada ilk kez “topraksız ve dikey tarım” uygulamasını 360 derece detaylarıyla hayata geçiren Vertical, Kadıköy Caddebostan’da iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimlerin katılımıyla açıldı. Davete iş insanı Cem Boyner eşi Ümit Boyner, Tansa-Can Ekşioğlu ve Bilgün Dereli katıldı. Sürdürülebilir lezzetlerle düzenlenen açılış gecesine, Pernod Ricard Türkiye’nin, sürdürülebilir bar alanları oluşturmayı hedeflediği ve geleceğin bar dünyasını şekillendiren “The Bar World of Tomorrow” projesi ile birlikte markanın sıfır atık prensibiyle oluşturduğu “Original By Nature” projesi eşlik etti. Gecenin finalinde ise davetliler sürdürülebilir hediyelerle uğurlandı.Yeme-içme, konser, etkinlik ve eğitim ile dolu bir yaşam alanı olarak hizmet vermeye başlayan Vertical, Elif Boyner’in öncülüğünde “Şehirde de sürdürülebilir hayatlar mümkün” mottosuyla ilham veren detaylarıyla dikkat çekiyor. Minimum karbon ayak izi, minimum atık ve üretildiği yerde tüketimin mümkün olduğu sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlayarak hayata geçiren Vertical, keyifli ve duyarlı bir buluşma noktası olarak kapılarını açıyor.

Onur AYDIN

Vertical topraksız ve dikey tarım elifboyner

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