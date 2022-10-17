Davetler

'Zeytin' temalı kahvaltıda buluştular...

Jale Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı, cemiyet hayatından ünlü isimlerinin katılımıyla renklendi

17 Ekim 2022 Pazartesi
'Zeytin' temalı kahvaltıda buluştular...

Şef Jale Balcı ve zeytinyağı tadımcısı uzman Müge Nebioğlu’nun ‘Derin Köklerin Meyvesi’ kitabının yolculuğu Amerika’ya uzandı. Türkçe baskısı için bir çok yerel butik zeytinyağı üreticisinin katkıda bulunduğu kitaplarının İngilizce baskısını bir süre önce Los Angeles'taki Türk Konsolosluğu'nda gerçekleştirdikleri lansmanla piyasaya süren ikili, yurda döner dönmez organize ettikleri kutlama yemeği ile başarılarını ve mutluluklarını dostlarıyla paylaştı. Jale Balcı'nın ev sahipliğinde Fişekhane Ferida Restaurant'ta gerçekleşen kahvaltıda bir araya gelen cemiyet hayatının saygın isimleri, binlerce yıldır bu topraklarda medeniyet ve barışın sembolü olmuş zeytinle ilgili yepyeni bilgiler aldılar. Müge Nebioğlu'nun zeytinyağı hasadında olması nedeniyle katılamadığı kahvaltının finalinde Jale Balcı ve misafirleri hep birlikte objektiflere poz vererek bu özel günü ölümsüzleştirdiler.

Jale Balcı Derin Köklerin Meyvesi’

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