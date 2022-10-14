İstanbul’da sonbahar daveti...

Fairmont Quasar Istanbul’un beşinci katında yer alan, “Yarının Asyası” konseptli mutfağı ve Marcel Wanders imzalı sıradışı tasarımıyla dikkat çeken Ukiyo Restaurant & Bar’ın yeni sezon tanıtımının yapıldığı davet, terasta kokteyl ile başladı. Fairmont Quasar Istanbul’un Genel Müdürü Nicolas Kipper ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Yelda İpekli’nin dostlarını ağırladığı davette konuklar, Executive Chef Ercan Yamantürk ve ekibi tarafından hazırlanan yeni menüden benzersiz lezzetlerin tadını çıkardı. Ukiyo’nun özel suşi sunumlarından hoisin soslu ördek, ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga, Malezya usulü wokta pişirilmiş deniz ürünlü pirinç makarnası ve yeşil çaylı ‘’panna cotta’’ya kadar birbirinden leziz örneklerden oluşan sonbahar menüsü, misafirlerin büyük beğenisini kazandı. Gecede ayrıca Nicolas Kipper ve İpek Durkal’a sürpriz bir doğum günü pastası da kesildi. Canlı müzik performansıyla renklenen davette misafirler, Asya lezzetleri eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi.