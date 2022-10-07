Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarından biri olan ve Koçak Gold, Sina Pırlanta, Zen Pırlanta ve Lizay'ın sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Jewelry Show, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Mücevher fuarının ev sahiplerinden Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Adayı Burak Yakın eşi Öznur Yakın, Zen Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve Bilge Kuru fuarın açılışında yer aldılar. Birçok markanın stand açıp tasarımlarını tanıttığı fuar misafirler takıları deneme fırsatı buldular.

Onur AYDIN