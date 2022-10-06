Davetler

Türkiye'nin girişimcileri galada!

Girişimcilik ve iş dünyasının tanınmış simaları iki yılın ardından Giveback Gala gecesinde bir araya geldi.

06 Ekim 2022 Perşembe
Türkiye'nin girişimcileri galada!

“Giveback” felsefesinin ilham verici gücüyle farklı hedef kitlelere yönelik etkinlikler organize ederek “geri verme” kültürünü yaygınlaştıran Girişimcilik Vakfı, Giveback Gala'nın beşincisini Google Türkiye ve ÜNLÜ & Co’nun desteğiyle Raffles Otel İstanbul’da yaptı. Mert Fırat’ın sunumu ile gerçekleşen galada; dünyadaki yapay zeka sanatının başlamasına ve gelişmesine katkı sağlayan, mimariyi ve medya sanatlarını yapay zeka ile birleştiren birçok çalışmaya imza atan, sanat girişimcisi Refik Anadol ilham konuşmacısı olarak yer aldı. Geceye iş dünyasının önemli isimlerinden, Faruk-Füsun Eczacıbaşı, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Ayşecan Özyeğin, İzzet-Yasemin Özilhan, İbrahim-Maya Bitargil ve Şule Zorlu gibi isimler katıldı.

Onur AYDIN

Giveback Gala Faruk-Füsun Eczacıbaşı Aylin-Özcan Tahincioğlu İzzet-Yasemin Özilhan

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