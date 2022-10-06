Türkiye'nin girişimcileri galada!

“Giveback” felsefesinin ilham verici gücüyle farklı hedef kitlelere yönelik etkinlikler organize ederek “geri verme” kültürünü yaygınlaştıran Girişimcilik Vakfı, Giveback Gala'nın beşincisini Google Türkiye ve ÜNLÜ & Co’nun desteğiyle Raffles Otel İstanbul’da yaptı. Mert Fırat’ın sunumu ile gerçekleşen galada; dünyadaki yapay zeka sanatının başlamasına ve gelişmesine katkı sağlayan, mimariyi ve medya sanatlarını yapay zeka ile birleştiren birçok çalışmaya imza atan, sanat girişimcisi Refik Anadol ilham konuşmacısı olarak yer aldı. Geceye iş dünyasının önemli isimlerinden, Faruk-Füsun Eczacıbaşı, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Ayşecan Özyeğin, İzzet-Yasemin Özilhan, İbrahim-Maya Bitargil ve Şule Zorlu gibi isimler katıldı.

Onur AYDIN