Kültür Yolu'nda sanat yürüyüşü...

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen ve sanatçı Hilal Büşra Cebeci'nin "Gölge/Shade" isimli video art projesi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu. Etkinliğe; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve sanatçı Hilal Büşra Cebeci katıldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında çok sayıda etkinliğe imza attıklarını ifade etti. Bakan Ersoy, İstanbul’a değer katan bu etkinliklerin öneminin altını çizdi.

Ferit TUĞLUK