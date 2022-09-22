Davetler

Tarih kokan açılış!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları tarih kokan özel açılışta Galataport'ta bir araya geldi.

22 Eylül 2022 Perşembe
Tarih kokan açılış!

Rebul Eczanesi kurucusu Jean Cesar Reboul ile genlerine işleyen ve mağaza konseptine taşıyan Atelier Rebul, Atelier Rebul Heritage Store’un kapılarını açtı. Mağaza, Galataport İstanbul’un 100 yılı aşan Tarihi Paket Postanesi’nde mağaza-müze-eczane temasıyla kapılarını açtı. 19. yüzyıldan 21. yüzyıla eşsiz bir yolculuk sunan yepyeni mağazanın dekorasyonu Osmanlı Sanatı Uzmanı Serdar Gülgün imzasıyla tasarlandı. Mağazada bir asırdan fazla süredir arşivlerde saklanan değerli formüller, fotoğraflar, evraklar ve antika şişeler sergilenirken, kişiye özel hazırlanan ürün hizmetiyle eczane ruhu tam anlamıyla yaşatılıyor. Açılış, Rebul Şirketler Grubu Co-Ceo’su Nüket Filiba ve Osmanlı Sanatı Uzmanı Serdar Gülgün ev sahipliğinde özel bir davetle geçekleştirildi. Pervin Ersoy, Alara Koçibey, Altın Mimir, Begüm Kıroğlu, Sibel Gülgün, Bilge Kuru, Ebru Akel, Elif Edes Tapan, Şule Zorlu, Füsun Kuran, Serra Tokar davete katılan isimler arasındaydı.

Onur AYDIN

Galataport açılış Atelier Rebul Nüket Filiba

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Tarih kokan açılış!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları tarih kokan özel açılışta Galataport'ta bir araya geldi.

Davetler İstanbul’da müzikal şölen!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları “Haldun Dormen Yönetiyor-Senfonik” başlığıyla yeniden seyirciyle bir araya gelen müzikalde buluştu.
Davetler Hanımlara özel etkinlik...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Tarihi Yarımada'da gerçekleşen etkinliğe katılarak sohbet ettiler.

Magazin Hattı Boğaz'da sanat...

Türk çağdaş resim sanatının önemli isimlerinden Hüseyin Avni Lifij’in eserleri, Conrad Istanbul Bosphorus’ta gerçekleşen sergi açılışıyla sanatseverlerle buluştu
Caddeler Bebek yine cıvıl cıvıl...

Edvina Sponza ve Esra Civelek tatilin ardından soluğu İstanbul caddelerinde aldılar.

Güncel Yeni projesi için iş başında...

İş insanı Alara Koçibey, yeni projesi için daire inşaatını gezerek teftiş yaptı.
Magazin Hattı Güzelleştiren davet!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Tuvana Büyükçınar’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Güncel Protokol eğitim için buluştu...

İş dünyasının önemli temsilcileri, yeni eğitim öğretim yılı için düzenlenen törende bir araya geldiler
Magazin Hattı “Kent İçinde Diyaloglar” daveti...

Contemporary Istanbul’un VIP programı kapsamında, Sanat Yazarı ve Akademisyen Pınar Aygün’ün “akışkanlık” üzerinden karşılaştırmalı bir okuma yaptığı bir sanat etkinliği düzenledi.

Güncel Etkinlikte bir arada...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları yakın dostlarıyla etkinlikte bir araya geldi.
Magazin Hattı Sağlık buluşması...

Dr. Elif İnaç ve Medikal Direktörü Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver’in katılımıyla düzenlenen sağlık buluşmasında, yaz boyu güneşin yıpratıcı etkilerine maruz kalan cildimizi, bütünsel sağlık uygulamalarıyla yenileyebilmenin mümkün olabileceği konuşuldu.

Güncel Koçlar, dostlarıyla Contemporary İstanbul'da!

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç eşi Nevbahar Koç ve yakın dostları Mert Alaş ile birlikte 17'inci Contemporary Istanbul'u ziyaret ettiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.