Tarih kokan açılış!

Rebul Eczanesi kurucusu Jean Cesar Reboul ile genlerine işleyen ve mağaza konseptine taşıyan Atelier Rebul, Atelier Rebul Heritage Store’un kapılarını açtı. Mağaza, Galataport İstanbul’un 100 yılı aşan Tarihi Paket Postanesi’nde mağaza-müze-eczane temasıyla kapılarını açtı. 19. yüzyıldan 21. yüzyıla eşsiz bir yolculuk sunan yepyeni mağazanın dekorasyonu Osmanlı Sanatı Uzmanı Serdar Gülgün imzasıyla tasarlandı. Mağazada bir asırdan fazla süredir arşivlerde saklanan değerli formüller, fotoğraflar, evraklar ve antika şişeler sergilenirken, kişiye özel hazırlanan ürün hizmetiyle eczane ruhu tam anlamıyla yaşatılıyor. Açılış, Rebul Şirketler Grubu Co-Ceo’su Nüket Filiba ve Osmanlı Sanatı Uzmanı Serdar Gülgün ev sahipliğinde özel bir davetle geçekleştirildi. Pervin Ersoy, Alara Koçibey, Altın Mimir, Begüm Kıroğlu, Sibel Gülgün, Bilge Kuru, Ebru Akel, Elif Edes Tapan, Şule Zorlu, Füsun Kuran, Serra Tokar davete katılan isimler arasındaydı.

Onur AYDIN