Davetler

Hanımlara özel etkinlik...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Tarihi Yarımada'da gerçekleşen etkinliğe katılarak sohbet ettiler.

22 Eylül 2022 Perşembe
Hanımlara özel etkinlik...

İstanbul’un tarihi mirası ve zengin kültürüyle, güzellikleriyle, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii ile çevrili Four Seasons Hotel Sultanahmet, sağlıklı beslenmeden spora, sanattan seyahate, modadan güzelliğe, astrolojiye, ilişkilere ve kişisel gelişime kadar pek çok konuda dünyanın ilk kadınlar arası tavsiye platformu olan D’She Kadın Platformu ile doyumsuz sohbetlere imza attı. Alanında uzman isimlerin katılımı ile gerçekleşecek etkinliklerde konuşmacılar, kadınların hayatına dokunan, değer katan, kültür, sanat, tarih ve yaşama dair bilgi birikimlerini paylaşıyor. Özel buluşmaların ilkinde Prof. Dr. Nimet Elif Uluğ tarafından aktarılan ‘Osmanlı’da Astroloji, Müneccimbaşılık Kurumu ve Melhemeler’ ve Eğitmen, Astroloji Uzmanı Hande Kazanova tarafından paylaşılan ‘Astrolojiye dair konular, Neslihan Torun Kaya’nın tasarladığı zarif ve şık sofrada davetliler tarafından ilgiyle dinlendi. Chef Özgür Üstün ve ekibi tarafından hazırlanan, Osmanlı mutfağının inceliklerini içeren özel menü, aralarında Monik İpekel, Berrin Zorlu, Feryal Gülman, Hande Sezer Pekcan gibi cemiyet hayatının önde gelen isimlerine sunuldu.

Onur AYDIN

Tarihi Yarımada Prof. Dr. Nimet Elif Uluğ

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