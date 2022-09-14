17. İstanbul Bienali'ne açılış!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 17. İstanbul Bienali’nin resmi açılış töreni, dün Fransız Sarayı Bahçesi’nde yapıldı. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Sunuculuğunu Jülide Ateş’in üstlendiği tören, sanat ve iş dünyasından isimlerin yanı sıra uluslararası sanat çevrelerinden bienali takip etmek üzere gelen konukları bir araya getirdi. 1987’den bu yana İstanbul Bienali’ni düzenleyen İstanbul Kültür Sanat Vakfı adına konuşma yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak, İstanbul Bienali’yle özgün ve özgür bir güncel sanat platformu yaratabildiğimiz için sevinç ve kıvanç duyuyoruz.” dedi. Törende 2007-2036 yılları arasında Bienal Sponsorluğu’nu üstlenen Koç Holding’e teşekkür plaketi takdim edildi. Koç Holding AŞ adına teşekkür plaketini alan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç yaptığı konuşmada, “Artık İstanbul’un ayrılmaz bir parçası hâline gelen Bienal süresince farklı mekân ve formlarda sanatla buluşmak, şehrimizi ve umutlarımızı canlandıracak, ruhumuza iyi gelecek. Koç Topluluğu olarak sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyor, çağdaş sanatı bu gücün en cesur yanı olarak görüyoruz." diyerek sözlerini bitirdi.

Onur AYDIN