Başarım Sensin'den yaza veda yemeği!

Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altındaki üniversite öğrencilerinin eğitim burslarına katkı sağlamak amacıyla Ruins Bodrum’da bir akşam yemeği düzenledi. Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder’in ev sahipliği yaptığı aynı zamanda Muse Contemporary tarafından düzenlenen sergide Fransız Sanatçı Laurence Jenk’in eserlerinin de sergilendiği yemeğin gelirinin derneğin bünyesinde burs alan başarılı ancak fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerinin eğitim fonuna aktarılacağı belirtildi. Etkinliğe dernek üyelerinden Özge Argüder Sander, Hülya Uyar gibi isimler katılırken, cemiyet hayatından Zeynep Germen, Rabia Kurşun gibi isimler de davete katılarak derneğe gönülden destek verdiler. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunun da yaşandığı gecede, tüm misafirler marşlar eşliğinde Türk Bayrakları’nı sallayarak bayramı önceden hep beraber gururla kutladılar. DJ performansı ile devam eden gecede, konuklar geç saatlere kadar eğlenerek 2022 yazına birlikte veda ettiler.

Onur AYDIN