Gürallar'dan konser gecesi!

Adını Kütahya’dan alarak önemli markaların arasında yer alan Kütahya Porselen ve NG Kütahya Seramik çalışma arkadaşlarıyla motivasyon gecesinde buluştu. Motivasyon etkinlikleri kapsamında NG Grup şirketleri bünyesinde 10 ila 40 yıl süreleri arasında çalışanlara plaket de verildi. Aslı Hünel’in sahne aldığı gecede NG Grup çalışanlarından oluşan 30 kişilik NG Ritim Grubu da sahne aldı. Kütahya’daki Saklı Dünya Restoran’da gerçekleşen geceye Nafi Güral, Gülsüm Güral, Sema Güral Sürmeli, Erkan Güral, Hediye Güral Gür, Gülden Güral ve NG Grup çalışanlarının yanı sıra ailenin yakın dostları Serda Büyükkoyuncu, Yelda İpekli, Müge Sırmabıyık ve Mustafa Seven de katıldı. Sema Güral Sürmeli’nin de aralarında bulunduğu 30 kişiden oluşan NG Ritim grubu, motivasyon gecesindeki perküsyon şovuyla büyük beğeni topladı. NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral, gecede Aslı Hünel’e ve NG Ritim grubuna teşekkürlerini sunarak “Bu kadar kısa zamanda daha önce hiç tecrübesi olmadıkları bir enstrüman grubunu bu kadar güzel icra eden NG Ritim grubuna tebriklerimi, takdirlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. NG Ritim grubu porselen ve seramik ürünlerle birlikte ayrıca plastik varillerle ritim yaparak atık maddelerin yeniden değerlendirilmesine de dikkat çekti. Grubun sürprizlerinden biri de 10. Yıl marşı koreografisi ve NG Marşı oldu. Sözü ve güftesi Sema Güral Sürmeli’ye ait NG Marşı dinleyenlerden büyük beğeni topladı.