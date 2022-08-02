Davetler

Şıklık ve lezzet bir arada...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları Bodrum’da gerçekleşen özel davette bir araya geldi.

02 Ağustos 2022 Salı
Şıklık ve lezzet bir arada...

Yaz modasının sofistike ve çekici öncüsü Vakko Mare tasarımları, Fransız pastacılık sanatını ve dünya mutfağını şıklıkla ile buluşturan Vakko L’Atelier’in yeni üyesi Vanilla Rococo ile bir araya geldi. Mandarin Oriental, Bodrum’da gerçekleşen özel davette modeller ilhamını markadan alan özel tasarım pastalarla birlikte davetlilere özel bir sunum yaptı. Plaj tasarımlarının şıklığının pastalarla bir araya gelmesi davetlilere görsel bir bütünlük yaşattı. Davete ev sahipliği yapan Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, sunum sonrası markanın kurucusu Claudia Roditi ile modeller ve pastalarla birlikte objektife poz verdi. Davetlilere renkli ve neşeli bir gün batımı yaşatan davete Flapper Swing’in caz ezgileri eşlik etti.

Vakko davet etkinlik

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