Bodrum'a özel parti!

Dünyaca ünlü marka Maison Valentino, Beymen iş birliği ile Valentino Escape 2022 Koleksiyonu’nu Mandarin Oriental Bodrum’da yer alan Lucca Beach’de özel bir parti ile kutladı. Valentino Escape kapsül koleksiyonundan ilhamla, Maison'un arşiv motifleri ve güçlü grafik kimliğiyle dekore edilen atmosferde düzenlenen parti, eşsiz deniz manzarası ve özel ikramları ile davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü DJ Wolfram Amedeus’un müzikleriyle geç saatlere kadar devam eden partiye Beste Yurttaş, Pervin Ersoy, Emel Ayaydın, Sennur Çiftçi, Alize Dinçkök, İdil Fırat'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü isim katıldı.