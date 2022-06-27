Yaz koleksiyonuna lansman...

Begum Khan butik ve online satışın yanı sıra Alavya Shop'da moda tutkunları ile buluşacak olan Jelly Fish koleksiyonu Begüm Kıroğlu’nun uzun zamandır hayata geçirmek istediği, farklı varyasyonları içeren 10 farklı parçadan oluşuyor. Tasarımlarında alışılmışın dışında güzelliklere vurgu yapan Begüm Kıroğlu, derin denizlerin gizli kahramanları olan denizanalarını yüksek moda sahnesine taşıyor. Begüm Khan’ın yeni koleksiyonu “Jelly Fish” in tanıtıldığı çok özel akşam yemeği markanın kurucusu Begüm Kıroğlu ve Alavya Otel’in sahibi Rana Erkan Tabanca ev sahipliğinde gerçekleşti. Davete Ayşe Boyner, Christina Giraud, Güntaç, Yonca Calli, Sara- Sami Benun, Yücel Özbek, Ilana Halmen, Güney Peker Kıroğlu, Doruk Tırman, Adnan Yerebakan, Yağız Özgen, Pelin Pestilci katılım gösterdi.

Ferit TUĞLUK