Renkli koleksiyona davet...

Stiliyle moda severlere ilham olan Rachel Araz Kiresepi’nin stili ve zevkleri, Koton iş birliğiyle birbirinden özel tasarımlara dönüştü. Işıltısı, enerjisi, doğallığı ve deneysel moda anlayışıyla ilham veren sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi, moda ve trendlerin öncüsü Koton’la birlikte çok özel bir koleksiyon hazırladı. Koton tarafından İlkbahar-Yaz 2022 sezonuna özel hazırlanan koleksiyonu’nun lansmanı, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve sosyal medya fenomeni Rachel Araz’ın ev sahipliğinde iş, moda ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Rachel Araz Kiresepi’nin tarzını yansıtan ve pembe tonlarıyla büyük çiçeklerin hakim olduğu koleksiyonda, çiçek, puantiye ve zikzak desenlerinin yanı sıra taşlı taçlar, gül figürlü chokerlar ve tüylü küpeler yer alıyor. Koleksiyonda, ‘Very Pinky, Summer Brights, Retro Romantic ve Delicate Craft’ adında dört farklı tema altında el emeği tasarımlar ve sürdürülebilir parçalar bulunuyor. Işıltılı, renkli ve volumlü detaylarla hazırlanan 15 parça Partywear grubu olmak üzere koleksiyon toplam 157 parçadan oluşuyor.