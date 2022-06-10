Davetler

Gül Baba'ya renkli açılış...

İş dünyasının tanınmış simaları Piyalepaşa İstanbul'da Derviş Gül Baba Sokağı, Gül Baba Parkı ve Gül Baba Anıt Eseri'nin açılışında bir araya geldi.

10 Haziran 2022 Cuma
Gül Baba'ya renkli açılış...

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat; şehrin yeni buluşma noktası Piyalepaşa İstanbul’da Derviş Gül Baba Sokağı, Gül Baba Parkı ve Gül Baba Anıt Eseri’ nin açılışını gerçekleştirdi. Galatasaray’ın manevi kurucusu sayılan ve Bektaşi Dervişi Gül Baba’nın anısına ev sahipliği yapan Piyalepaşa İstanbul’da; Heykeltraş Emre Başoğlu imzalı, bronzdan tasarlanan büyük Gül Baba Anıt Eseri, yine büyük dervişin ismini taşıyan Gül Baba Parkı’nın içinde yer alıyor. Proje aynı zamanda Gül Baba’nın ismini anıt eserin ve parkın bulunduğu Derviş Gül Baba Sokağı’nda yaşatıyor. Gül Baba Anıt Eseri, Gül Baba Parkı ve Derviş Gül Baba Sokağı’nın açılışı Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gül Baba Mirası Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat ev sahipliğinde gerçekleşti. Polat’ın davetine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Abdurrahman İnan ve Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Başkan Adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu da katıldı. Ayrıca Macaristan Dış İşleri ve Dış Ticaret Bakanı Levente Magyar da Macaristan’dan canlı bağlantı ile törene eşlik etti. Galatasaray Spor Kulübü’nün taraftar grubu ultraAslan’ın da katıldığı davete 1.500 misafir katıldı. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gül Baba Mirası Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat açılış konuşmasında: “Kendi kişisel yolculuğumda Galatasaray’ın manevi kurucusu sayılan Gül Baba ile yolumun kesişmesi bundan 40 yıl öncesine dayanıyor. Yıllar önce Macaristan gezisinde denk geldiğim Gül Baba türbesinin Macaristan’da çok yıpranmış biçimde olduğunu gördüm. Biz kendi çapımızda temizleme ve düzenleme çalışmaları başlattık, ardından aldığımız fonlarla türbeyi restore ederek topluma kazandırdık. Her dinden yaklaşık 100.000 misafirin ziyaret ettiği Gül Baba Türbesi bu anlamda Türk-Macar ilişkisinin, sevginin ve saygının sembolüdür. Bu sembolü Türkiye’nin özel sektör tarafından yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul’da yaşatmaya devam etmek son derece onur verici” dedi.

Ferit TUĞLUK

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