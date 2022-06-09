Güzelleştiren açılış!

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Bir Demet Umut Derneği'nden özel gece!

İhtiyaç sahibi çocukların eğitim imkanına kavuşması için, sponsor ve destekçileri ile burs sağlayan Bir Demet Umut Derneği, yeni başkanı Özgür İrey ve ekibi çocuklara umut olmak için destekçileri ile bir araya geldi.