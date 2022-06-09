Güzelleştiren açılış!

Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Türkiye’nin estetik kliniği Amerikan Estetik , Medikal ve Getat üzerine yoğunlaşacağı ikinci şubesini Fulya’da açtı. Alanında başarılı isimlerden oluşan seçkin doktor kadrosu ile hizmet veren kliniğin açılış davetine cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.
Amerikan Estetik kurucu ortağı Sultan Derbazlar ve Kurumsal Marka yöneticisi Aslı İlgün Gök ev sahipliğini yaptığı davete iş ve sanat dünyası yakından ilgi gösterdi. Açılışta Kök Hücre Tedavisi ile başarılar elde eden Dermatolog Doç.Dr.Ercan Karabacak “Kök Hücre Tedavisi” İle ilgili merak edilenleri cevapladı. Davete cemiyet hayatının ünlü isimleri Hande Sezer Pekcan, Arzu Kunt, Meltem Demir katıldı.
Ferit TUĞLUK