Davetler

Renkli mücevherlere davet!

Renkli stiliyle ikonik koleksiyonlar yaratan Milanolu mücevher markası, takıseverleri taş ustası Stefano Cortecci ile buluşturdu.

04 Haziran 2022 Cumartesi
Renkli mücevherlere davet!

Alışılmışın dışında ve renkli stiliyle ikonik koleksiyonlar yaratan Milanolu mücevher markası Pomellato, Değerli Taş Ustası Stefano Cortecci’nin katılımı ile İstanbul Morini Teras’ta özel bir davet gerçekleştirdi. Keyifli davete Sibel Kerimoğlu, Maya Portakal Bitargil, İdil Fırat gibi cemiyet ve moda hayatından isimler katıldı. 2005 yılından beri ‘Değerli Taş Ustası’ ve Değerli Taş Satınalma Direktörü olarak görev yapan Stefano Cortecci ile misafirler sohbet etme şansı bulurken aynı zamanda değerli ve renkli mücevher ve taş dünyasını yakından tanıma fırsatı yakaladı. Bir değerli taşın doğanın gücünün ve güzelliğinin bir hazinesi olarak yorumlayan Değerli Taş Ustası Stefano Cortecci’nin yer aldığı davette misafirler aynı zamanda en ikonik ve renkli koleksiyonları olan ICONICA ve NUDO’nun da en yeni modellerini keşfetti.

mücevher Stefano Cortecci

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