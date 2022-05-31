En iyilere ödül gecesi!

Stilleri, başarıları ve özgün duruşlarıyla fark yaratan isimler dün Divan Kuruçeşme’de yapılan organizasyonla ödüllendirildi. Yılın Stil İkonu ödülünün sahibi, şarkıları kadar sahne şovları ve özgür kişiliği ile stili konuşturan pop müzik sanatçısı Gülşen oldu. Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu Pınar Deniz olurken Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu ödülünü Boran Kuzum, Yılın Stil Sahibi Müzisyeni ödülünü ise Edis aldı. Yılın stil kızı Hande Erçel ve Yılın Stil Keşfi Bige Önal seçilirken, Yılın Marka İşbirliği ödülü Serenay Sarıkaya’nın oldu. Yılın Moda Vizyoneri olarak da Ece Şirin ödül aldı. Göster Renklerini Özel Ödülü’ne Kalben layık görüldü. Yılın çok konuşulan dizisi Kulüp de geceden Yılın Dijital Projesi ödülüyle ayrıldı. Cemiyet hayatının ünlü simalarından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Başkanvekili Ali Koç, Derin Mermerci, Pervin Ersoy ve İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edvina Sponza da katıldı.