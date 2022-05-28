Boğaz'da davet...

Kurulduğu günden bu yana sanat eğitimleri, kültür gezileri ve davetlere imza atan Artkolik bu kez sanat dolu bir çay partisi için kapılarını açtı. Grace Brands Pip Studio koleksiyonunun şık sunumları ve Croissant Evde’nin lezzetli ikramları eşliğinde gerçekleştirilen davette, katılımcılar Buket Şakarcan’dan “Sanat Tarihinde Rokoko Üslubu ve Marie Antoinette” başlıklı semineri dinlediler. Pandeminin ardından Artkolik’in yüz yüze dersleriyle yeniden bir araya gelenler arasında Begüm Ayaydın, Martha Kalyoncu, Nilgün Keçili dikkat çeken isimlerdi.