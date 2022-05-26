Yaza renkli koleksiyon...

İtalyan moda devi FENDI ilkbahar-Yaz 2022 güneş gözlüğü koleksiyonu markanın İstinyepark butiğinde gerçekleştirilen davetle tanıtıldı. Thelios işbirliğiyle gerçekleştirilen davette iş, sanat ve cemiyet hayatının tanınan simaları İdil Fırat, Pınar Hotiç, Arzu Kunt, Tuğçe Eyilik bir araya geldi. 2022 gözlük koleksiyonunda, Kim Jones’un vizyonu ve Thelios’un uzmanlığı bir araya geliyor. Fendi O’lock, Disco Heat gözlük koleksiyonlarına ek olarak, kapsül koleksiyon da moda severlerin beğenisine sunuldu. İstinyepark butiğinde gerçekleşen davette, moda severler yeni güneş gözlüğü koleksiyonunu yakından inceledi.