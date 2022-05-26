Işıltılı tasarımlara özel davet...

Türkiye mücevher sektörünün markası, yeni marka yüzünü görkemli bir davetle tanıttı. Kısa bir süre önce dünyada beğeniyle takip edilen ünlü sanatçı Meryem Uzerli’yi marka yüzü olarak duyuran marka yeni yüzü ile işbirliğini kutlamak üzere Çırağan Sarayı’ndan bir davet düzenledi. Blue Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş’in ev sahipliğindeki davete iş insanları, sanat dünyasından ünlüler ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Cem-hülya Kalyoncu, Nilüfer Bulut, Nida Bozkurt, Hediye Güral Gür, Fatih-Figen Kıral katıldı. Yaklaşık 400 davetlinin katıldığı gecede Enbe Orkestrası sahne aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, bu alandaki çalışmalara ve gerçekleştirilen iş birliğine dair şunları dile getirdi: “iletişime ve sürekliliğine önem veren bir markayız. Reklamlarımıza 5 yıl önce başladık. Geçen yılın sonundan itibaren yolumuza, hem ülkemizde hem de yurtdışında milyonlarca seveni olan çok değerli sanatçımız ile devam ediyoruz. Meryem Uzerli, içtenliği ile markamıza çok yakışıyor. Kendisiyle güzel bir yolculuğa başladık, projemizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum.”

Onur AYDIN