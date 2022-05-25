Başarım Sensin'den yaza merhaba yemeği...

Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altındaki üniversite öğrencilerinin eğitim burslarına katkı sağlamak amacıyla Corto İstanbul Restaurant’ta bir Yaza Merhaba yemeği düzenledi. Dünyaca ünlü Estetik Cerrahı Prof.Dr. Reha Yavuzer ve Beauty Omelette mağazalarının kurucusu Nur Bilen Yavuzer’in “Ufak Dokunuşlarla Güzellik Sırları ve Gençleştirme Yöntemleri” konusunda bilgi verdiği etkinliğe, Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, Başkan Yardımcısı Figen Kıral, Yönetim Kurulu Üyeleri Özge Sander, İpek Toplusoy, Begüm Gazioğlu Ballı, Melis Sander, Öznur Yakın, Seda Vardar gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı. Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder ve davetlilerin sorularını yanıtlayan Nur Bilen Yavuzer ve Prof. Dr. Reha Yavuzer, güzellik sırları ve estetik trendleri hakkındaki fikirlerini paylaştı. Şule Argüder etkinlik sonunda, Nur Bilen Yavuzer ve Prof. Dr. Reha Yavuzer’e birer teşekkür plaketi takdim etti.

Onur AYDIN