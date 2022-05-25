“İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor” sergisi...

Akfen Holding’in sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği Loft Art, yılda bir kere düzenleyeceği “Prestij Sergileri” serisinde; Muzaffer Akyol ve Gaye Su Akyol’u ağırladı. “İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor” başlıklarıyla ziyaret edilebilecek olan sergi, dün akşam gerçekleştirilen ön gösterim ile sanatseverlerle buluştu. Davete sanatçı ve koleksiyonerlerden oluşan kalabalık bir sanatsever topluluğu katıldı. Loft Art’ın yılda bir kez ev sahipliği yapacağı Prestij Sergileri serisinin ilk konuğu Muzaffer Akyol ve Gaye Su Akyol oldu. Sanat alanında satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding’in kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak oluyor.