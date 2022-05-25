Davetler

Sanatseverler galada buluştu!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 50. yılını kutladığı gala gecesinde bir araya geldi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba
Sanatseverler galada buluştu!

50 yıldır kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 50. yaşını özel bir geceyle kutladı. İş, sanat ve cemiyet hayatından Elif Dürüst, Şirin Yalçın, Süleyman-Ahu Orakçıoğlu, Faruk-Füsun Eczacıbaşı, Murat Pilevneli, Nezih-Berrak Barut gibi sanat tutkunu isimler İKSV'nin 50. yılı büyük bir coşkuyla gala gecesinde kutladı. İKSV 50. Yıl Özel Galası’nda vakfın 2007’den bu yana koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’na kaynak yaratmak amacıyla bir destek yarışı da gerçekleştirildi. Dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie’s tarafından yönetilen destek yarışında daha önce Türkiye Pavyonu’nda yer alan sanatçılardan Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, İnci Eviner, Ali Kazma ve Sarkis’in bu amaç için bağışladığı eserler yer aldı.

Onur AYDIN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ıksv gala 50.yıl

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