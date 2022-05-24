Davetler

ÇEV Sanat'tan özel konser!

ÇEV Sanat, AKM’de uluslararası başarılara sahip ve dünya sahnelerinde ülkemizi temsil eden genç müzisyenlerin sahne aldığı dev bir konser gerçekleştirdi.

24 Mayıs 2022 Salı
ÇEV Sanat'tan özel konser!

ÇEV Sanat’ın yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil eden genç müzisyenlerinin performanslarını sergilediği AKM’de QNB Finansbank ana sponsorluğunda gerçekleşen konserde Haldun Dormen onur konuğu olarak açılış konuşmasını yaptı. Projenin daimi gönüllüsü değerli sanatçı Halit Ergenç de gecede yer alarak genç müzisyenlere destek vererek Nazım Hikmet’ten ‘Günaydın’ ve ‘Bulut Mu Olsam’ şiirlerini okudu ve ayrıca ‘Bu Son Olsun’ adlı şarkıyı seslendirdi. Dünyanın yeni nesilde en önemli 30 genç klasik müzisyeninden biri olarak gösterilen Türk çello sanatçısı Jamal Aliyev’in solist olarak sahne aldığı konserde Aliyev Türk enstrümanları ve çello ile doğu ve batı kültürlerini buluşturduğu yeni albümü ‘Illusion’ un ilk seslendirişini gerçekleştirdi. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği ve ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı’nın yönettiği konserde ÇEV Sanat’ın genç müzisyenlerinden kemanda Deniz Erten İspir, Ezgi Su Apaydın, Deniz Şensoy, Doğa Altınok, Duru Önhon ve Defne Güngör perküsyonda Elman Mecid, piyanoda Damla Ece Karataş ve Fikret Uçar, violada ise İklim Özenli ‘Olten Flarmoni Orkestrası’ eşliğinde performanslarını sergilediler.

Onur AYDIN

ÇEV Sanat akm Berrin Yoleri

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