Yakın dostlar akşam yemeğinde!

Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un zarif eşi Pervin Ersoy ev sahipliğinde Bebek Frontiere restoran da iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen simaları keyifli bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Rotahane kurucularından Pervin Ersoy ve Bilge Kuru'nun yani sıra, Şükran Guzeliş, Zeynep Yılmaz, Burcu Erçil, Öznur Yakın, Arzu Kunt, Nergis Pekuysal ve sevilen şarkıcı Ziynet Sali gibi isimlerin katıldığı yemekte Frontiere restoranın İtalyan şefin özel sunumları ve lezzetli yemekleri ile konuklardan tam puan aldı. Çok özel bu aksam yemeğinde samimi sohbetler edilip ve anı ölümsüzleştirmek için selfie ve toplu resimler çekildi.

Onur AYDIN