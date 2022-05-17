Davetler

Moda tutkunları buluştu!

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri moda davetinde bir araya geldi.

17 Mayıs 2022 Salı
Moda tutkunları buluştu!

Gülşen X TWIST Koleksiyonu, moda tutkunu ünlü isimleri bir araya getirdi. Renkli etkinliğe moda tutkunu Yasemin Özilhan ve Mert Ayaydın da katıldı. 40 parçadan oluşan Gülşen X TWIST Koleksiyonu, Twister’ları özgür ruhlarını tazeleyecekleri 90’lar yazına doğru retro bir yolculuğa davet ediyor. Parlak dokulara, cut out’lara, göz alıcı taş işlemelere ve sezonun en cool bağlama detaylarına sahip olan tasarımlar, sorbe tonlarındaki renk paletini seksapel dozu yüksek silüetler ile harmanlıyor.

Onur AYDIN


koleksiyon TWİST kreasyon Gülşen X TWIST

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