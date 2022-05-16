Davetler

Tekne ve araba tutkunları bir arada...

İş ve cemiyet hayatının tekne ve araba tutkunu isimleri bu yıl 4.sü düzenlenen “Baharın Keyfini Sürün” etkinliğiyle Kalamış Marina’da bir araya geldi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi
Tekne ve araba tutkunları bir arada...

Tezmarin ve Kosifler Oto iş birliği ile bu yıl 4.sü düzenlenen “Baharın Keyfini Sürün” bahar daveti, tekne ve araba tutkunlarını Kalamış Marina’da ağırladı. Heyecanla beklenen etkinlikte üç gün boyunca, denizde Tezmarin çatısı altında bulunan Beneteau’nun lüks yelkenli ve motorlu teknelerinin yanı sıra XO Boats, BWA, Top Line ve T-Tender Boats ile test seyirleri gerçekleştirildi. Karada ise Kosifler Oto'nun sergilediği tamamen elektrikli Yeni BMW iX, Yeni BMW i4 ve diğer BMW modelleri misafirler tarafından deneyimlendi. PowerApp DJ'leri ve Jabbar’ın muhteşem performansıyla unutulmaz bir gün geçiren Erol-Tilda Tezman, Ronit Hakko, Sanem-Ralf Tezman, Metin-Aslı Şen ve Evelize-Hakan Kosif çifti gibi birçok ünlü sima özel etkinliğe katıldı.

Onur AYDIN

“Baharın Keyfini Sürün Kalamış Marina

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İş ve cemiyet hayatının tekne ve araba tutkunu isimleri bu yıl 4.sü düzenlenen “Baharın Keyfini Sürün” etkinliğiyle Kalamış Marina’da bir araya geldi.

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