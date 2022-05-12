Moda tutkunları bir arada...

Her koleksiyonuyla moda tutkunlarına kendini hayran bırakan Night Zoom Mert Aslan İkbahar-Yaz 2022 Koleksiyonu’nu Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen defileyle görücüye çıkardı. Mert Aslan koleksiyonlarının olmazsa olmazı payetler canlı renkleriyle dikkat çekerken leopar baskılı payetler ihtişam dozunu arttırıyor. Sürprizlerle dolu koleksiyonun tüm öğeleri bitmeyen bir partinin karşı konulmaz cazibesine kapılan ve tüm özgürlüğüyle dans eden kraliçelere ithaf ediliyor. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen defilede davetlilerin büyüleyici bir şov eşliğinde inceledikleri koleksiyon beğeni topladı. Sanat, iş, cemiyet dünyasının en önde gelen kişilerinin katıldığı defilede Edvina Sponza, Şirin Yalçın, Bahar Şer, Beyza Uyanoğlu gibi isimler yer aldı.

Onur AYDIN