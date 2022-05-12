Sanatseverler Contemporary İstanbul'da...

Sanatseverlere muhteşem bir sanat serüveni yaşatmaya hazırlanan Contemporary Istanbul, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlere ayrı bir heyecan yaşattı. Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda gerçekleşen ve VIP davetle başlayan sanat fuarında konuklar, eserleri inceleyerek bu eşsiz deneyimi yaşadılar. Türkiye'nin önde gelen çağdaş sanat fuarı olarak hafızalara kazınan 17'inci Contemporary İstanbul'daki eserleri incelemeye cemiyet hayatından Ronit Hakko, İpek Abdik, Banu Çarmıklı ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi çok sayıda değerli isim geldi. 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan çağdaş sanat fuarıyla, İstanbullu sanatseverlere sanata doyacak.

Onur AYDIN