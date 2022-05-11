Yardım için ÇABA'ladılar...

ÇABA Derneği’nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere her yıl düzenlediği Alışveriş Şenliği renkli isimlerinde katılımıyla gerçekleşti. Uzun bir aradan sonra bu yıl 11’incisi düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin önde gelen markaları Alışveriş Şenliği’nde ÇABA Derneği aracılığıyla önemli sosyal sorumluluk projesine katkıda bulundu. Dernek Başkanı Özlem Zehebi, yönetim kurulu üyeleri ve tüm ÇABA gönüllüleri ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte ünlü isimlerin markalarının standı kermeste yerini aldı. Birçok ünlü ismin bir araya gelip derneğe katkıda bulunduğu etkinlik keyif anlara sahne oldu.

Ferit TUĞLUK