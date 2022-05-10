Kalite Ödülleri gecesi...

Quality Of Magazine Dergisi tarafından bu yıl 13. düzenlenen ‘Quality Ödül Töreni’ geçtiğimiz akşam Cahide Palazzo'da gerçekleşti. Sanat, cemiyet, iş ve spor dünyasının başarılı isimlerinin katıldığı gecede sanatçılara ödüller verildi. Kırmızı halı seramonisinden sonra Quality Of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci konuşma yaparak sahnede sanatçı arkadaşlarıyla birlikte pasta kesti. Gecede iş dünyasından Süleyman-Ahu Orakçıoğlu, Cem-Hülya Kalyoncu gibi birçok isim yer aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Cem Belevi, şarkıları ve performansıyla herkesi doyasıya eğlendiren şarkıcı geceye eğlence dolu bir final yaptırdı.