Davetler

Kalite Ödülleri gecesi...

Quality Ödül Töreni iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

10 Mayıs 2022 Salı
Kalite Ödülleri gecesi...

Quality Of Magazine Dergisi tarafından bu yıl 13. düzenlenen ‘Quality Ödül Töreni’ geçtiğimiz akşam Cahide Palazzo'da gerçekleşti. Sanat, cemiyet, iş ve spor dünyasının başarılı isimlerinin katıldığı gecede sanatçılara ödüller verildi. Kırmızı halı seramonisinden sonra Quality Of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci konuşma yaparak sahnede sanatçı arkadaşlarıyla birlikte pasta kesti. Gecede iş dünyasından Süleyman-Ahu Orakçıoğlu, Cem-Hülya Kalyoncu gibi birçok isim yer aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Cem Belevi, şarkıları ve performansıyla herkesi doyasıya eğlendiren şarkıcı geceye eğlence dolu bir final yaptırdı.

Quality süleymanorakçıoğlu cemkalyoncu ödül MAGAZİN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Omurilik felcinin tedavisine ünlülerden destek...

Ünlü isimler, Wings for Life World Run 2022’de koştular
Davetler Kalite Ödülleri gecesi...

Quality Ödül Töreni iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Caddeler Bebek ziyaretçileri...

Zeynep Üstünel ve Serap Tibuk Bebek'te Boğaz havası aldı.
Güncel "Milano'da keyifli günler"

Tatil için rotalarını İtalya'ya çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa birlikte Milano'yu gezdi.
Güncel Paris'te sanat gezisi...

Sanatsever Banu Çarmıklı, Paris'te sanatçı Anselm Kiefer'in sergisini ziyaret etti.
Caddeler Garihler'in Boğaz turu...

Romina-Niv Garih çifti önceki gün kızlarıyla birlikte Bebek'teydi.
Güncel Anne özlemi!

Annelerini kaybeden Ümit Boyner, Leyla Alaton ve Suzan Şen Anneler Günü'nde fotoğraflarını paylaşarak annelerini özlemle andı.
Magazin Hattı Anneler Günü'ne özel festival...

Ünlü simalar, Anneler Günü'ne özel gerçekleşen “Happy Mom’s Shopping Days”e katıldı.
Güncel Keçililer Londra'da...

Artkolik Sanat Merkezi sahibi Nazlı Keçili, kızları ve annesi Nilgün Keçili ile birlikte Londra’yı gezdi.
Güncel Annelere duygusal kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Anneler Günü'nde anneleriyle fotoğraflarını yayınlayarak kutlama yaptı.

Güncel Fransa hatırası...

İş insanı Olgun Zorlu eşi Berrin Zorlu ile birlikte Fransa'da tatil yapıyor.

Güncel Kosifler'in piknik keyfi!

Genç iş insanı Hakan Kosif, eşi Evelize Kosif ve Hilal-Javier Piles çifti ailece Londra'da tatil yapıyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.