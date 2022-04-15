Davetler

Turizmin yıldızları ödüllendirildi!

İç turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren Rotahane, turizme katkı sağlayan şehir ve kurumları Yıldız Ödülleri gecesiyle ödüllendirdi.

15 Nisan 2022 Cuma
Turizmin yıldızları ödüllendirildi!

Yıl boyunca iç turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren Rotahane, turizme katkı sağlayan şehir ve kurumları ödüllendirmek amacıyla Yıldız Ödülleri Gecesi düzenledi. Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleştirilen görkemli törene siyaset, iş ve sanat dünyasından Berrak Barut, Banu Çarmıklı, Öznur Yakın gibi isimlerin yanı sıra seçkin konuklar katıldı. Rotahane Kurucuları Pervin Ersoy ve Bilge Kuru ev sahipliğinde, Denizbank ana sponsorluğunda ve The Bo Vieara BODRUM co-sponsorluğunda gerçekleştirilen törenin sunuculuğunu ise Serkan Çağrı ve Ebru Akel yaptı. Gaziantep’ten Edirne’ye Tüm gelirinin turizm bölümünde okuyan ihtiyaç sahibi gençlere aktarıldığı törende şehirlere ödülleri verildi. Kastamonu Eko-Turizm Şehri, Gaziantep Gastronomi Şehri, Balıkesir Keyifli Yaşam Şehri, Kahramanmaraş Yılın Yenilikçi Turizm Şehri, Edirne Yılın Festival Şehri, Afyon Yılın Parlayan Yıldız Şehri, Çankırı Yılın Sağlık Turizmi Şehri olarak belirlenirken Çanakkale ise Yılın Müze Şehri Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Onur AYDIN

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