Davetler

Tiyatroseverleri buluşturan gala!

Sosyetenin tiyatro ve sanat tutkunu isimleri Aydınlıkevler adlı oyunun gala gecesinde bir araya geldi.

08 Nisan 2022 Cuma
Tiyatroseverleri buluşturan gala!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Yılmaz Erdoğan'ın kalemi ve Demet Akbağ'ın performansını buluşturan 'Aydınlıkevler' oyununun gala gecesinde buluştu. Maximum Uniq Hall'da seyirci karşısına çıkacak oyunun gösterimi öncesi iş, cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış simalarından İpek Toplusoy, Suzan Toplusoy, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ve Hilal Kosif gibi isimler bir araya geldi. 'Aydınlıkevler'in yönetmenliğini ise tiyatro camiasının uluslararası arenada da tanınmış isimlerinden biri olan; Londra Middlesex Üniversitesi'nde ve İngiliz Ulusal Tiyatrosu'nda yönetmenlik akademisinde eğitim gördükten sonra Birleşik Krallık'ta uzun yıllar oyunlar sahneye koyup ödüller almış Serdar Biliş üstleniyor.

Hakan YAĞCI

Aydınlıkevler gala tiyatro sanat yılmaz erdoğan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Tiyatroseverleri buluşturan gala!

Sosyetenin tiyatro ve sanat tutkunu isimleri Aydınlıkevler adlı oyunun gala gecesinde bir araya geldi.
Caddeler Bebek'te yoğun gün...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Niv-Romina Garih, Ali Gürsoy ve Selin Habbab Özkaynak Bebek'te objektiflere yansıdı.
Jet Set Modern cadde tarzları...

Dünyaca ünlü isimlerden Kim Kardashian, Gigi Hadid, Chrissy Teigen ve Lily Collins cadde stilleriyle sokaklarda boy gösterdiler.

Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ht Life'ta bu hafta...
Güncel 3. yıla özel kutlama!

İş insanı Alican Ulusoy ile oyuncu sevgilisi Hande Subaşı, ilişkilerinin üçüncü yıl dönümünü kutladı.
Tatil Avrupa'da romantik tatil...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi tatil için Avrupa'ya gitti.
Güncel Ersoy ve Yakın'ın müze turu...

Sanat ve gezi tutkunu Pervin Ersoy, Öznur Yakın'la birlikte Hisart Müzesi'ni gezdi.
Caddeler Sportif Üstünel...

Sosyetenin ünlü hanımlarından Zeynep Üstünel Bebek'te koşu yaparken objektiflere yansıdı.
Davetler Akaretler'de yeni koleksiyon!

Artweeks@Akaretler’de Şeli Elvaşvili koleksiyonu ve Elyo Elvaşvili ile ortağı Nuri Sayraç'ın Carny NFT Platformu özel bir davetle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Caddeler Bebek'te sabah sporu...

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı.

Güncel TOSFED’in ana sponsoru belli oldu!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun yeni sponsoru ICRYPEX, 2022 yarışlarının ana sponsoru oldu.

Magazin Hattı Dostlarından özel kutlama!

Meltem Demir, yeni yaşını yakın dostlarının yaptığı sürprizle kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.