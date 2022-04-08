Tiyatroseverleri buluşturan gala!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Yılmaz Erdoğan'ın kalemi ve Demet Akbağ'ın performansını buluşturan 'Aydınlıkevler' oyununun gala gecesinde buluştu. Maximum Uniq Hall'da seyirci karşısına çıkacak oyunun gösterimi öncesi iş, cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış simalarından İpek Toplusoy, Suzan Toplusoy, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ve Hilal Kosif gibi isimler bir araya geldi. 'Aydınlıkevler'in yönetmenliğini ise tiyatro camiasının uluslararası arenada da tanınmış isimlerinden biri olan; Londra Middlesex Üniversitesi'nde ve İngiliz Ulusal Tiyatrosu'nda yönetmenlik akademisinde eğitim gördükten sonra Birleşik Krallık'ta uzun yıllar oyunlar sahneye koyup ödüller almış Serdar Biliş üstleniyor.

Hakan YAĞCI