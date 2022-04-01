'Çev Sanat' için iş başında!

Uzun zamandır konserle ilgili hazırlıkları sürdüren Çev Sanat Başkanı Berrin Yoleri ve Başkan Yardımcısı Tal Garih Raffles Otel’in ev sahipliğinde Çev Sanat komite üyelerinden Aslı Ekşioğlu, Feryal Gülman, Berna Çebi, Aslı Ekşioğlu, Beyza Uyanoğlu, Songül Özsan'ın katıldığı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Haldun Dormen’in onur konuğu olarak açılışını yapacağı gecede projenin daimi gönüllüsü değerli sanatçı Halit Ergenç de gecede yer alarak genç müzisyenlere destek verecek. Günümüz dünyasının en önemli 30 genç klasik müzisyeninden biri olarak gösterilen çello sanatçısı Jamal Aliyev’in solist olarak sahne alacağı konserde Aliyev yeni çıkan albümü ‘Illusion’ un ilk seslendirişini gerçekleştirecek.

Onur AYDIN