Davetler

Moda tutkunlarına özel davet!

Cemiyet hayatının moda tutkunu isimleri dün gerçekleşen etkinlikte bir araya geldi.

29 Mart 2022 Salı
Moda tutkunlarına özel davet!

Türkiye’nin moda markası Koton, moda-stil danışmanı ve kreatif direktör Ece Sükan’ın imza attığı koleksiyonun lansmanı iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Ece Sükan’ın ev sahipliğindeki davete genç iş insanı Ayşe Boyner, Feryal Gülman ve modacı Dilek Hanif de katıldı. Yakın dostlarının yanı sıra moda tutkunlarıyla da bir araya gelen Gülden Yılmaz ve Ece Sükan, konuklarıyla yakından ilgilendi. Davete katılan sosyetenin ünlü isimleri, koleksiyonunu yakından inceledi.

Onur AYDIN

koleksiyon Moda lansman Ayşe Boyner, Feryal Gülman

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